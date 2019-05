Im Festgewand : Erstkommunion – ein großer Tag

Monheim Nach den Monheimer Kindern sind die Baumberger an der Reihe.

(gut) Die Mädchen im weißen Kleid, die Jungen mehrheitlich im schicken Anzug (RP-Foto: Ralph Matzerath) – für viele junge Monheimer im reifen Grundschulalter war der vorige – Weiße – Sonntag ein besonderer Tag: In St. Gereon begingen sie ihre erste heilige Kommunion, also die erste volle Teilnahme an der Eucharistie-Feier, dem Kern jeder katholischen Messe, bei der Jesus Christus in Gestalt von Brot und Wein unter den Gläubigen gegenwärtig wird. Die Baumberger Kommunionkinder sind am kommenden Sonntag an der Reihe: Die Festmessen in St. Dionysius beginnen um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr, die Dankmesse folgt am Montag um 10 Uhr. Viele der Kommunionkinder – aus Baumberg wie aus Monheim – sehen sich bei der Familienmesse am Pfingstmontag (10. Juni, 11.30 Uhr, St. Dionysius) wieder, außerdem bei der Fronleichnamsprozession (20. Juni) und schließlich bei einer Familienmesse mit anschließendem Picknick am 7. Juli, 10 Uhr, in St. Gereon.