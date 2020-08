Auf Monheimer Stadtgebiet : Erstes Teilstück des Radschnellwegs ist jetzt fertig

Monheim/Langenfeld Ein 250 Meter langer Abschnitt für Radler entlang der Karl-Heinz-Stockhausen-Straße lässt künftiges Aussehen erkennen. Insgesamt 5,4 Kilometer lang ist der auf Monheimer Gebiet verlaufende Teil.

Insgesamt 5,4 Kilometer lang ist nach Angaben von Tiefbauamts-Chef Andreas Apsel der auf Monheimer Gebiet verlaufende Teil. Auch in Baumberg gehen die Fahrbahnarbeiten voran. Von der Düsseldorf-Hellerhofer Stadtgrenze wird die Route am Übergang des Garather Wegs in den Hellerhofweg, entlang der Kleingartenanlagen „Baumberger Feld“ und „Knipprather Busch“ über den Holzweg bis zur Hegelstraße führen. Ganz im Norden, zwischen den beiden Baumberger Kleingartenanlagen im Westen und den beiden Hellerhofer Anlagen im Osten, wird laut Spekowius vom Garather Weg aus künftig zunächst eine vier Meter breite Fahrradstraße verlaufen. „Diese wird dann in einen ebenso breiten Radweg mit parallel dazu verlaufendem Fußweg übergehen.“