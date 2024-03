Neu in Monheim Ein Digitalcafé für Online-Oldies

Das Gebäck steht bereit, der Kaffee duftet. Doch, was erst einmal nach einem klassischen Kaffeekränzchen aussieht, hat noch einen anderen Hintergrund: Die Anwesenden sind mit ihren Smartphones, Tablets und jeder Menge Fragen hergekommen, um beim ersten Digitalcafé in Baumberg mehr über die Technik zu lernen, die in unser aller Alltag immer häufiger zum Einsatz kommt.