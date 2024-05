Internationaler Museumstag Erster Bürgeler Hofmarkt war ein voller Erfolg

Am Pfingstsonntag wurde deutschlandweit der einmal jährlich stattfindende internationale Museumstag gefeiert, an welchem Museen im ganzen Land mit Sonderführungen, Workshops und Festen den Besuchern die Vielfalt der Museen präsentieren. Auch im ehemaligen Römerkastell Haus Bürgel wurde der Museumstag zelebriert und interessierte Besucher konnten das römische Museum bestaunen. Darüber hinaus nutzten die Verantwortlichen den Tag, um im Innenhof zum ersten Mal den „Bürgeler Hofmarkt“ ins Leben zu rufen. An mehr als 20 Ständen boten lokale Händler diverse Spezialitäten, Handgefertigtes und mehr an.