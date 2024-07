Event für Unternehmen Veranstalter zufrieden mit erstem Monheimer Branchentreff

Der Monheimer Branchentreff bot eine Plattform für Unternehmer aller Branchen und Größen, um sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung sei bewusst branchenoffen gestaltet, um ein breites Spektrum an Themen abzudecken, die für alle Unternehmer relevant sind, so die Organisatoren. Auf diese Weise konnten sich die Teilnehmer in verschiedenen Bereichen weiterbilden und inspirieren lassen.