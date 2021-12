Baumberger Einkaufspassage : Erster Baumberger Hölzchenmarkt feiert Premiere

Monheim Ein kleiner Weihnachtsmarkt bereichert von Donnerstag bis Samstag die neue Holzweg-Passage in Baumberg. Handwerkskunst und Glühwein werden angeboten.

(og) Zum Abschluss der Modernisierungsarbeiten in den vergangenen beiden Jahren gibt es in der Holzweg-Passage erstmals einen kleinen Weihnachtsmarkt. Das teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit. Auf dem Hölzchenmarkt werden von Donnerstag bis Samstag, 16., bis Samstag, 18. Dezember, in adventlich dekorierten Hütten kleine Leckereien, weihnachtliche Geschenkartikel und Handwerksarbeiten von lokalen Händlerinnen und Händlern angeboten, kündigt die Stadt an. Das Sortiment reicht von Selbstgenähtem über Keramik- und Holzarbeiten bis hin zu Weihnachtsdekoration, Geschenkartikeln, Grußkarten und Schmuck. Die Ware in den Hütten erweitert die zuletzt erweiterten Einkaufsmöglichkeiten in der Passage. Auch das zusätzliche Gastronomieangebot lockt auf den Hölzchenmarkt. Besucherinnen und Besuchern können sich auf Glühwein, Punsch und Kakao sowie auf Plätzchen oder heißen Grünkohl freuen. Leuchtende Weihnachtssterne und geschmückte Bäume sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente im Zentrum.