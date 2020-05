Monheim : Lobgesänge schallen aus dem Auto

Priester, die vor Autos predigen – das hat es in Monheim noch nicht gegeben. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die evangelische Kirchengemeinde Monheim hat zum ersten Mal einen kontaktarmen Gottesdienst für Gläubige abgehalten, die im Auto vorfahren. Thema war Kantate: Singet. Demnächst geht es zurück in die Kirchen.

Aus dem Autoradio schallt Kirchenglockengeläut. Zu sehen sind sie auf einer großen Leinwand. Ein unüblicher Anblick in dem Gewerbegebiet von Monheim. Die Kulturwerke organisieren momentan verschiedene Drive-In Veranstaltungen in der Umgebung. Ein Austragungsort ist der Platz neben der Kulturraffinerie 714, auf dem auch der Gottesdienst stattfindet.

„Es ist eine Premiere für uns“. Mit diesen Worten eröffnet die Hitdorfer Pfarrerin Tanja Kraski die Messe vor den über 100 eingetroffenen Teilnehmern. Mit insgesamt 49 Autos ist es der erste Autokino-Gottesdienst in Monheim. Zusammen mit Pfarrer Malte Würzbach aus Baumberg erklären sie der Gemeinde das heutige Messe-Thema. Es sei der „Sonntag Kantate“ und somit einer der Sonntage zwischen Ostern und Pfingsten, so Würzbach. Kantate komme aus dem lateinischen und bedeute „Singet“. Das Thema sei also der Lobgesang zu Gott.