Monheim Frühkindliche Bildung Kita-Bibliothek in Baumberg hat eröffnet

In den vergangenen Jahren hatten im Awo-Familienzentrum bereits engagierte Eltern eine kleine Bibliothek aufgebaut. Diese konten das Angebot aber nicht dauerhaft ehrenamtlich aufrechterhalten, so Hauke. „Wir haben den Bestand übernommen und zunächst technisch und systematisch bearbeitet und katalogisiert“, berichtet Nadja Kläsges, Leiterin der städtischen Bibliothek. Gemeinsam mit den Pädagogen sei dann der Bestand um weitere Medien ergänzt worden, die sich an den Bedürfnissen der Kitas orientierten. Dabei spielten vor allem Schwerpunkte wie Sprachförderung, emotional-soziale Förderung und MINT-Bildung eine Rolle. „Für den Erwerb von Kompetenzen wie Textverständnis, Sinnverstehen, sprachliche Abstraktionsfähigkeit, Lesefreude, Schriftsprache und Medienkompetenz ist eine frühe und kontinuierliche Beschäftigung mit Geschichten, Bildern, Büchern ein entscheidender Faktor“, betont Kläsges. Von der Kita-Bibliothek sollen auch die Kinder umliegender Kitas profitieren. Für die Eltern gibt es in einem Eltern-Lese-Café Möglichkeiten zum regelmäßigen Austausch. Die jährlichen Betriebskosten liegen laut Stadt bei 30.000 Euro, darin enthalten sind die Personalkosten.