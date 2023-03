Monheim Erste Ampelanlage mit Signalen für Radfahrer

(cebu) Ein weiterer Arbeitsschritt in Monheim Mitte ist getan. Am Montag konnte die Weddinger Straße in Höhe des neuen Verflechtungsbands zwischen Monheimer Tor und Berliner Viertel wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die neue Ampelanlage ist ab sofort in Betrieb und mit modernster Steuerungstechnik ausgestattet. Sie wird ihre Stärken jedoch erst so richtig ausspielen können, wenn 2024 auch der neu geschaffene nördliche Haupteingang zum Monheimer Tor fertiggestellt ist. Unter anderem kann der fließende Verkehr dann über Wärmebildsensoren erfasst und so in die intelligente Schaltung der Anlage eingebunden werden.