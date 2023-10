Wegen Kulturraffinerie Monheim erneut im „Schwarzbuch“ des Bundes der Steuerzahler

In seinem 51. Schwarzbuch hat der Bund der Steuerzahler (BdSt) bundesweit 100 exemplarische Fälle aufgelistet, die nach seinen Recherchen Steuergeldverschwendung darstellen. Die am Dienstag vorgestellte fast 200 Seiten starke Aufzählung enthält auch 13 Fälle aus Nordrhein-Westfalen, darunter die „Kulturraffinerie“ in Monheim. Der BdSt kritisiert: „In Monheim spielt Geld keine Rolle“. Das folgert der Verband unter anderem aus der mindestens 126,5-Millionen-Euro-Investition in die neue Veranstaltungshalle am Rhein. Mit ihrer „Kulturraffinerie“, die für bis zu 4800 Besucher gebaut werde, setze Monheim Maßstäbe, als wäre es eine Metropole. „Eine sündhaft teure Marina“ wolle Monheim sich zusätzlich gönnen, bemängelt der BdSt: „Auch einmal auf etwas zu verzichten, erscheint in Monheim offenbar absurd.“