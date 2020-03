Monheim : Brandstifter ist wieder im Viertel unterwegs

Monheim (elm) Ob dies in Zusammenhang mit der Schließung aller Freizeit- und Sportstätten steht oder nicht: Einer oder mehrere Monheimer gehen derzeit wieder einer gefährlichen und strafbaren Freizeitbeschäftigung nach: Sie legen Brände.

Sowohl am späten Freitagabend als auch am frühen Sonntagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu Containerbränden im Berliner Viertel gerufen. Am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, brannte ein Müllcontainer an der Erich-Klausener-Straße. Trotz schnellen Eingreifens konnte die Feuerwehr ein vollständiges Abbrennen des Containers nicht verhindern. Auch zwei weitere Müllcontainer wurden beschädigt. Am Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, brannte ein weiterer Müllcontainer an der Friedenauer Straße. Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, dennoch waren unter der Hitze des Feuers mehrere Platten an der Fassade des angrenzenden Gebäudes aufgeplatzt. Die Feuerwehr musste weitere Platten entfernen, um die Dämmmatten darunter zu löschen. Die Polizei geht die Polizei in beiden Fällen von vorsätzlicher Brandlegung aus. Ob sie zusammenhängen, ist bislang noch unklar. Der Schaden wird auf 5.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 9594-6350, entgegen.