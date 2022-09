Monheim Brandstiftung : Erneut brennen Autos im Berliner Viertel

Bevor die Feuerwehr eintraf, hatten schon Anwohner die Brände gelöscht. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Monheim (elm) Die Serie von Brandstiftungen im Berliner Viertel in Monheim reißt nicht ab. Nachdem die Polizei seit Mitte Juli bereits 20 in Brand gesteckte Autos gezählt hatte, wurden ihr am Sonntag fünf weitere Fahrzeuge gemeldet, die mutwillig in Brand gesetzt worden waren.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff