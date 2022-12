Runder Geburtstag in Monheim Erich Okken feiert 90. Geburtstag

Am Donnerstag feiert Erich Okken, von Beruf Malermeister und im „Monnemer“ Brauchtum eine feste Größe, seinen 90. Geburtstag. Es wird jedoch kein einsames „Dinner for One“ geben, denn dazu ist der gebürtige Ostfriese mit zwei Kindern, fünf Enkeln sowie fünf Urenkeln zu bekannt und noch immer in der Stadt zu aktiv.