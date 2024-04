Versorgung in Monheim Erdgasabschläge der Mega werden angepasst

Wegen der gestiegenen Energiepreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hatte die Bundesregierung die Umsatzsteuer – umgangssprachlich auch Mehrwertsteuer – auf Erdgas und Wärme vorübergehend von 19 auf sieben Prozent gesenkt und beides so günstiger gemacht. Nun lief die Vergünstigung zum 31. März dieses Jahres aus und Kunden der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH (Mega) werden in den kommenden Tagen über ihren neuen Erdgas-Abschläge per E-Mail oder Post informiert.