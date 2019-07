Monheim : Die Bombe ist entschärft

Monheim Nach fünf Stunden Warten konnten die Bürger wieder in ihre Wohnungen. Gegen 20.30 Uhr gab die Stadt entwarnung.

Die bei Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Krankenhausgelände an der Alten Schulstraße in Monheim entdeckte 125-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft. Das teilte die Stadt Monheim mit. Entwarnung gab es um 20.25 Uhr. Ab 15.30 Uhr wurden in einem Radius von 300 Metern fast 2000 Menschen aus Wohnhäusern, Geschäften und Pflegeheimen evakuiert.