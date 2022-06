Strompreise in Monheim : Mega: Öko-Umlage sinkt und damit auch der Strompreis

Monheim Nachdem der Monheimer Energieversorger Mega gerade angekündigt hat, dass die Gaspreise ab August steigen werden, kommt nun die gute Nachricht: Der kommunale Dienstleister senkt zum 1. Juli dieses Jahres die Strompreise.

(og) Das teilt Stadtsprecher Norber Jakobs mit. Der Grund dafür ist die vom Bundestag beschlossene Abschaffung der EEG-Umlage, die den Strompreis um 3,723 Cent/kWh (netto) bzw. um 4,43 Cent (brutto) reduziert. Die Preissenkung erfolgt automatisch, die Kunden müssen sich um nichts kümmern. Ein Musterhaushalt (vier Personen, Jahresverbrauch etwa 4000 Kilowattstunden) reduziert dadurch seine Stromkosten in der zweiten Jahreshälfte um rund 90 Euro. Hintergrund: Steuern, Abgaben und Umlagen machen mit rund 40 Prozent den größten Teil des Strompreises aus. Darin auch enthalten: die EEG-Umlage, die erneuerbare Energien fördert. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die Energiepreise in den vergangenen Monaten deutlich ansteigen lassen. Um die Verbraucher zu entlasten, hat die Bundesregierung eine vorzeitige Absenkung der EEG-Umlage auf 0 Cent/kWh beschlossen. „Wir geben den Wegfall der EEG-Umlage vollumfänglich an unsere Kundschaft weiter. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet“, erläutert Mega-Geschäftsführer Christian Reuber. Das Abrechnungssystem ermittelt rechnerisch zum Stichtag 30. Juni einen Zählerstand, damit eine Verbrauchsabgrenzung gewährleistet ist. Kunden haber aber auch die Möglichkeit, auf der Mega-Internetseite einen Zählerstand einzutragen. Die Anpassung der Monatsabschläge erfolgt im Rahmen der nächsten Jahresverbrauchsabrechnung. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Mega: www.mega-monheim.de