Umbau : Energieversorger Mega vergrößert Beratungscenter

Monheim Der Monheimer Energie- und Kommunikationsdienstleister Mega will sein Beratungsangebot verbessern.

Deshalb wird nach Angaben von Stadtsprecher Norbert Jakobs das Service-Center an der Rheinpromenade 3a vom heutigen Montag an bis einschließlich 25. Oktober ausgebaut. Für diesen Zeitraum ziehe das Beratungsteam in den Multimedia-Shop der Mega im Rathaus-Center um. Dort informiere es dann wochentags von 8 bis 17.30 Uhr zu den Themen Erdgas, Strom und Multimedia, samstags von 9.30 bis 14 Uhr. Infos unter Tel. 02173 - 9520-888 oder 9520-222 oder unter info@mega-monheim.de. Nach dem Umbau werden Jakobs zufolge alle Beratungsleistungen an der Rheinpromenade konzentriert. Der Shop im Rathaus-Center schließt. Ein weiteres Beratungsangebot für Multimedia-Kunden sei in Planung.