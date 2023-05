Interview Reiner Michalke Endspurt für Monheim Triennale

Monheim · Vom 3. Juni bis 2. Juli findet in Monheim die Klangkunst im öffentlichen Raum statt. An vielen verschiedenen Orten in der Stadt sind Events zu erleben.

25.05.2023, 15:36 Uhr

Triennale-Intendant Reiner Michalke bereitet das Klangkunst-Ereignis in Monheim vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Von Bernd Schuknecht

Es ist bald wieder soweit: Am Samstag, 3. Juni, eröffnet um 14 Uhr am Wanderparkplatz Am Vogelort Bürgermeister Daniel Zimmermann im Beisein aller beteiligten Künstlerinnen und Künstler die Monheim Triennale II. Dort wird es dann auch einen Info-Point geben. Zu den letzten Vorbereitungen kurz vor der Eröffnung des Kunst-Ereignisses informierte der Intendant der Monheim Triennale Reiner Michalke, der über 25 Jahre lang das Programm im Stadtgarten, der Kölner Jazz-Institution schlechthin, von 2005 bis 2016 das Moers Festival für Jazz und improvisierte Musik sowie von 1991 bis 2007 die MusikTriennale Köln verantwortete.