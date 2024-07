Event in Monheim Das „Monherz Afropop Festival“ soll Menschen verbinden

Etwas Neues zu etablieren, ist selten leicht. Das weiß Joachim Pütz aus eigener Erfahrung. Eigentlich arbeitet er in der IT, nebenberuflich ist er als Musiker tätig. Vor zwei Jahren hat er es schließlich gewagt, unter die Festival-Organisatoren zu gehen. Gemeinsam mit seiner Verlobten, Nicole Odette Messi, organisierte er im Jahr 2022 zum ersten Mal das „Monherz Afropop Festival“. „Wir wollen damit einen Beitrag zum Thema Integration leisten“, sagt er. 2023 folgte die zweite Auflage des Events – und am 24 und 25. August dieses Jahres laden Pütz und Messi zum mittlerweile dritten Mal zu der Veranstaltung. Sie findet statt auf der Bürgerwiese Am Kielsgraben.