„Enge Verbundenheit“ Monheim empfängt Besuch aus Marokko

Nach dem Erdbeben in Marokko erinnert Bürgermeister Zimmermann mit Blick auf die enge Verbundenheit beider Städte noch einmal an die Spendensammlung zugunsten der Opfer. Noch bis Sonntag, 17. September, können Spendengüter täglich von 10 bis 12 Uhr sowie 17 bis 19 Uhr an der Delitzscher Straße 2 (ehemalige Sattlerei) abgegeben werden. Benötigt werden Hygieneartikel, Babynahrung und -zubehör, Zelte, Decken sowie weitere Alltagsgegenstände. Organisiert wird die Sammlung vom Verein „WiM – Wir in Monheim“.