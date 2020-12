Streit um Eisbahn in Monheim : Eislaufbahn: Gericht lehnt Eilanträge ab

Monheim Das Gericht argumentiert: Soweit die Stadt bereits von der ihr vorgesetzten Aufsichtsbehörde angewiesen worden sei, die Eislaufbahn zu schließen, sei der hiergegen gestellte Eilantrag bereits unzulässig. Hier greife nicht das kommunale Selbstverwaltungsrecht.

Die vom Land NRW angeordnete Schließung der Eislaufbahn sei nicht vorläufig außer Vollzug zu setzen, heißt es in der Mitteilung. Das habe die 26. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf mit Beschlüssen von Mittwoch entschieden. Begründung: „Soweit die Stadt in ihrer Funktion als staatliche Ordnungsbehörde von ihrer vorgesetzten Aufsichtsbehörde angewiesen worden sei, die Eislaufbahn zu schließen, sei der hiergegen gestellte Eilantrag bereits unzulässig“, heißt es. Außerdem sie die Stadt Monheim insoweit Teil der Landesverwaltung und könne sich nicht auf kommunales Selbstverwaltungsrecht berufen.

Der weitere Eilantrag gegen die Verbotsverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) vom 10. Dezember 2020 sei dagegen zwar zulässig, aber unbegründet, aber auch nicht abschließend zu klären, da Zweifel an der Zuständigkeit des MAGS NRW bestünden. Bei der Interessen- und Folgenabwägung habe das öffentliche Interesses am Schutz von Leben und Gesundheit überwogen. Würde der Stadt vorläufig erlaubt, die Eislaufbahn weiter zu betreiben, bestünde die Gefahr, dass sich das Coronavirus unter den Nutzern sowie Schaulustigen unkontrolliert weiter verbreite. Gegen die Beschlüsse kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt werden. Diese Option hält die Stadt sich offen und denkt über ein so genanntes Hauptsacheverfahren nach, wo es auch um Schadensersatz gehen würde.