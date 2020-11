Monheims Eisbahn : Eisbahn: Kreis will Zulässigkeit beim Land klären

Die Eisbahn in Monheim steht in der Kritik. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Kreis sieht die Monheimer Eisbahn – ein „Freizeitvergnügen“ – in der aktuellen Corona-Krise höchst kritisch und will die Zulässigkeit nun auch beim Land prüfen lassen.

(og) Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann hat am Freitagnachmittag unbeeindruckt von den Einwänden des Kreises Mettmann die Eisbahn vor dem Rathaus eröffnet. Der Kreis sieht dieses „Freizeitvergnügen“ in der aktuellen Corona-Krise höchst kritisch und will die Zulässigkeit nun auch beim Land prüfen lassen. „Als Schulsport“, so Kreissprecherin Daniela Hitzemann, könne die Veranstaltung durchgehen. Doch das, was im Umfeld geschehe, sei aus Sicht des Kreises und seiner Juristen nicht unbedingt konform mit der aktuellen Coronaverordnung. Deshalb hole der Kreis nun die Einschätzung des Landes ein. „Wir wollen uns rückversichern und wissen, welche Handlungserfordernisse es gibt“, so Hitzemann. Das könnte auf Einschränkungen hinauslaufen.