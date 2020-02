Monheim Rheinufer : Einstimmig: Politik sagt „ja“ zur Freitreppe

Monheim (og) Die Freitreppe vor dem Aalschokker, wie sie das Büro Strauchwerk geplant hat, ist bei den Politikern im Ausschuss für Stadtplanung auf ungeteilte Zustimmung gestoßen. Rund 1,4 Millionen Euro wird das Projekt kosten.

„Die Abstimmung mit der Bezirksregierung läuft“, sagt Uli Moll vom Planungsbüro „Strauchwerk“. „Wir haben den vorhandenen Retensionsraum nicht verkleinert“, sagt Moll. Deshalb hält er die Pläne für genehmigungsfähig. Optisch passen sie sich an die Gestaltung des Geländes rund um den Aalschokker an. 150 Sitzsteine soll es geben, 50 davon mit Auflage – gefertigt aus hochwassserfestem Material. Markus Gronauer (CDU) begrüßte den Entwurf. Auch wenn die Kosten von 650.000 Euro auf 1,4 Millionen Euro gestiegen seien, hält er den Aufwand für gerechtfertigt. Manfred Poell begrüßte, dass es für die gefällten Bäume Ersatz geben wird. Außerdem regte er an, das gesamte Rheinufer weiterzuentwickeln. und Baumberg als Knotenpunkt im Norden Monheims auszubauen.