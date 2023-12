Monheim Ministerium kritisiert Monheimer Regelung zur Eingewöhnung

Der Verein weist darauf hin, dass im KiBiz keine Befristung der Eingewöhnungszeit aufgeführt sei, da immer zum Wohle des Kindes gehandelt werden solle. Auch in einem Brief des Familienministeriums NRW an den Bürgermeister sei die aktuelle Regelung zur Eingewöhnungszeit der Stadt Monheim stark kritisiert worden. Das Jugendamt sei darum gebeten worden, die Regelung „entsprechend aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Wohle der Kinder und Eltern anzupassen“. Laut einer weiteren Vereins-Umfrage mit 30 Jugendamtsbezirken in NRW begrenze keine einzige Kommune die Geldleistung in der Eingewöhnung.