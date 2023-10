Monheim Mona Lisa für Monheim und Rodeln am Monberg

Der Countdown läuft: Noch bis Sonntag haben die Bürger in Monheim die Gelegenheit, auf der Mitmachplattform www.mitplanen.monheim.de ihre Wünsche und Ideen für den Haushaltsplan 2024 in acht Kategorien einzureichen. Schon ein Dutzend Mal hatten diese Gelegenheit dazu. Im letzten Jahr beteiligten sich laut Stadt über 200 Teilnehmende mit eigenen Ideen, Kommentaren oder bei der Feedbackabgabe. Bisher haben sich 22 Bürger und Bürgerinnen in die Ideenbörse eingebracht, davon haben einige Mitplanen-Veteranen wie „Demokrit“ oder „Tom“ gleich mehrere Ideen ins Netz gestellt.