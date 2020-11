Monheim Maskenpflicht : Seniorin mit Masken-Attest fühlt sich stigmatisiert

Dr. Klaus Generet ist Lungenfacharzt und Chefarzt der Inneren Medizin des St. Josefs Krankenhauses. Foto: kplus

Monheim Lungenfacharzt Dr. Klaus Generet: Es gibt COPD-Patienten, denen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht zumutbar ist. Bäcker Markus Busch pocht auf die Maskenpflicht in seinen Filialen, als Alternative wäre aber ein Gesichtsvisier denkbar.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Schon seit dem 27. April gilt in Nordrhein-Westfalen beim Einkauf in Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Arztpraxen die Maskenpflicht. Die meisten Menschen haben sich mit diesem neuen ständigen Begleiter abgefunden. Einige Menschen können den Mund-Nasen-Schutz jedoch aus medizinischen Gründen nicht tragen. Und diese wenigen Ausnahmen von der Regel sorgen im Alltag immer wieder für Ärger und Auseinandersetzungen.

So beklagt sich RP-Leserin Esther Groth, dass der Inhaber von Busch‘s Backstube „Kunden, die aus medizinischen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können und dies durch ein Attest nachweisen, nicht bedienen“ lasse. Markus Busch habe ihr in einem Telefonat dargelegt, dass er unter Umständen Kunden verliere, wenn er diese Ausnahme zuließe, berichtet die Seniorin. Er habe ihr aber angeboten, „zu den Randzeiten zum Hintereingang zu kommen“, um einzukaufen, so dass sich seine Kunden nicht in ihrem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt fühlen müssten. Das empfindet die Seniorin jedoch als „Demütigung“.

Markus Busch hat einen klaren Standpunkt: Seine Kunden hätten ein Anrecht, sicher bei ihm einzukaufen. Und er trage die Verantwortung für seine Mitarbeiter, die selber überall, in Backstube, Büro oder Verkauf, Masken tragen müssten – den ganzen Arbeitstag über. „Wenn ich solche Ausnahmen zuließe, würde ich noch mehr Beschwerden von anderen Kunden kriegen“, fürchtet er. Er könne auch oft nicht nachprüfen, ob tatsächlich medizinische Gründe vorliegen oder ob man es mit militanten Maskenverweigerern zu tun habe. Er hält es für jedermann zumutbar, „für zwei Minuten Einkauf einen Schal oder ein Gesichtsvisier vor Mund und Nase zu ziehen“. Er findet es egoistisch, so auf dieses Recht zu pochen, weil der so von der Maskenpflicht Befreite ja trotzdem das Virus in sich tragen könne.

Ein Ladeninhaber könne im Rahmen seines Hausrechts auch über die Schutzverordnung hinaus den Zutritt zu seinem Geschäft regeln, bestätigt Sebastian Johnen, Fachbereichsleiter für Ordnung und Sicherheit. Er könne auch selber entscheiden, ob die Prüfung von Attesten die Arbeitsabläufe zu sehr stören würde.