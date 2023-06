Einzelhandel wächst Eine neue Rossmann-Filiale für Baumberg

In Baumberg wird in etwa zweieinhalb Jahren ein großer Rossmann-Drogeriemarkt eröffnen. Die Filiale der Kette zieht in das künftige Sophie-Scholl-Quartier an der Geschwister-Scholl-Straße, teilte die Stadt Monheim mit. Der Komplex aus Wohnungen und Läden wird von der städtischen Monheimer Wohnen errichtet. Rossmann wird laut Stadt im dritten Bauabschnitt des Quartiers, mit dem Anfang 2024 begonnen wird, rund 1000 Quadratmeter im Erdgeschoss mieten. Die Filialeröffnung ist für Ende 2025 geplant.