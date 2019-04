Monheim : Demenzkranke öffnen sich dank Musik

Monheim In Haus Monheim begleitet eine Musiktherapeutin regelmäßig Bewohner. Mit Klangschalen bewirkt sie, dass sich Verkrampfungen lösen.

Die Körperhaltung von Herrn C. drückt gleichzeitig An- und Entspannung aus. Die Hände des bettlägerigen Seniors über dem Bauch sind fest zu Fäusten geschlossen, das rechte Bein wiederum ist locker über das linke geschlagen. Er stößt immer wieder geräuschvoll Luft aus, was aber nur sein Wohlbefinden ausdrückt. Gitta Alandt lässt die Klangschale über seinen Händen kreisen, schlägt sie sanft an. Dann steckt sie ihm wie bei einem Säugling, dessen Greifreflex man überprüft, einen Finger in die Faust und stellt mit aufmunternder Stimme fest: „Ihre Faust wird ja schon weicher“. Ein Lachen gleitet über das Gesicht des greisen Mannes. Schließlich kann sie drei Finger seiner rechten Hand soweit lösen, dass sie ihm ein Percussioninstrument dazwischen stecken kann, damit er es gegebenenfalls benutzt. Dann positioniert sie die Schalen in Höhe der Füße und schlägt sie wiederum an. „Spüren Sie den Klang an den Füßen?“ fragt sie. Wie zur Bestätigung wackelt Herr C. mit den bestrumpften Zehen. Als sie ihn lobt, lacht er mit seinem zahnlosem Mund, dass sich seine Wangen kräuseln. Immer wieder fragt sie ihn, ob sie aufhören soll? „Nee“, sagt er kaum hörbar. Herr C ist ein Genießer, er räkelt sich, als die Musiktherapeutin mit der klingenden Schale seinen Körper entlangfährt.