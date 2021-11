Monheimer Innenstadt : Einbrüche in Handyladen und Drogeriemarkt

Monheim Einbrecher stahlen in einem Drogerie-Markt Zigaretten und Parfüm. In einem Handyladen nahmen Diebe Zubehör mit.

In der Nacht zu Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in einen Drogeriemarkt an der Heinestraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge haben sie gegen 2.30 Uhr ein Schiebetor aus der Verankerung gerissen, um in das Einkaufszentrum zu gelangen, in dem der Drogeriemarkt liegt. Danach lösten sie eine Glaswand aus der Verankerung und gelangten so hinein. Dabei lösten sie den Einbruchalarm aus. Das Sicherheitsunternehmen informierte die Polizei. Die traf die Täter nicht mehr an. Die Einbrecher stahlen Zigaretten und Parfüm. Der Schaden beträgt 900 Euro. Am Mittwoch drangen Einbrecher in einen Handyladen an der Krischerstraße ein. Sie traten gegen 23 Uhr die Scheibe der Eingangstür heraus, griffen sich Handyzubehör und liefen in verschiedene Richtungen davon. Laut Zeugen handelte es sich um drei bis vier Männer zwischen 20 und 25 Jahren. Hinweise, Polizei, Telefon 02173 9594 6350.