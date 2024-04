Kriminalität in Monheim Einbruch in ein Geschäft an der Heinestraße

Am Dienstag, (8. April), kam es gegen 23:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft an der Heinestraße. Eine bislang unbekannte männliche Person verschaffte sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zum Verkaufsraum und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Angaben zur Tatbeute liegen aktuell nicht vor.