Monheim Einbrecher hebeln Fenster auf

Monheim · Am Montagabend, zwischen 18 und 20.30 Uhr brsachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Benrather Straße in Monheim ein. Laut Polizei verschafften sich die Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zum Haus und durchsuchten alle Räume wurden nach Wertgegenständen.

20.02.2024 , 10:13 Uhr

Ein Mann demonstriert in der polizeilichen Beratungsstelle, wie Einbrecher Fenster aufhebeln. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Gegenwärtig könne noch nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02173 9594-6350.

(elm)