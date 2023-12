Monheim Einbrecher stiegen durch Fenster ein

In Monheim brachen unbekannte Täter am Freitag in ein Einfamilienhaus an der Siedlerstraße ein. Die Tatzeit liegt zwischen 11.30 und 20.30 Uhr. Laut Polizei gelangten auch hier die Täter durch ein Fenster in das Haus in Höhe der Hausnummer 11. Alle Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht, wobei der Umfang der Beute noch nicht bekannt ist. Hinweise an die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350.