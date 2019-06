Polizeibericht : Einbrecher knacken Kasse in Lebensmittelgeschäft

Monheim Die Täter hebelten ein Garagentor auf.

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Lebensmittelgeschäft an der Heinestraße in Monheim eingebrochen. Zwischen 19.30 und 7 Uhr hebelten die Täter ein rückwärtig gelegenes Garagentor auf und gelangten so in das Innere des Ladens. Hier brachen die Einbrecher die Kasse auf und machten sich mit den Tageseinnahmen davon. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen. Und weist zugleich auf ihre Kampagne www.riegelvor.nrw.de hin. Die wendet sich zwar besonders gegen Wohnungseinbrüche, die Tipps helfen aber auch gegen Einbrüche allgemein. Darunter die Bitte: Bei verdächtigen Beobachtungen lieber einmal zu viel bei der Polizei anrufen als einmal zu wenig.