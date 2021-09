Einbruch in Monheim : Einbrecher beschädigen Inventar in Schule

Einbrecher beschädigen Inventar in Schule

Einbruch in Monheim

Im Schulzentrum am Berliner Ring sind Räume durchsucht und beschädigt worden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Inventar eines Schulkomplexes am Berliner Ring haben unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen beschädigt.

(og) Das Inventar eines Schulkomplexes am Berliner Ring haben unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Laut Bericht sind die Täter über ein offen stehendes Fenster in die Verwaltungsräume des Schulzentrums eingedrungen. Sie durchsuchten die Verwaltungsräume nach Wertgegenständen und beschädigten das Inventar. Vermutlich auf dem Einstiegsweg haben sie den Tatort wieder verlassen und sind geflohen. Über die Höhe der Beute ist nichts bekannt.