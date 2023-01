Feuerwehreinsätze in Monheim Ein Verletzter bei Wohnungsbrand im Berliner Viertel

(pc) Die Monheimer Feuerwehr wurde zum Beginn des neuen Jahres zu zahlreichen Einsätzen gerufen, teilt Wehrleiteer Torsten Schlender mit. Kurz nach MItternacht wurde ein Balkonbrand gemeldet, der sich als Wohnungsbrand an der Friedenauer Straße herausstellte. Dort stand im zweiten Obergeschoß eine Wohnung in Flammen. Das Feuer drohte, auf weitere Wohnungen überzugreifen. Einsatzleiter André Linscheid konnte mit seinen Wehrleuten erfolgreich verhindern, dass der Brand sich ausbreitete. Eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, das gesamte Wohngebäude musste auf Grund des Brandschadens vom Energieversorger Mega stromlos geschaltet werden, so Schlender. Parallel zum Einsatz an der Friedenauer Straße galt es neun weitere Brände nahezu zeitgleich zu löschen. An der Rabenstraße brannte das Flachdach einer Garage, zudem gingen mehrere Müllcontainer in Flammen auf. Dort drohte das Feuer auf andere Wohngebäude überzugreifen. Wehrleiter Torsten Schlender koordinierte die Kräfte der Löschzüge Monheim und Baumberg der Freiwilligen Feuerwehr, die neben den Kräften der hauptamtlichen Wache im Einsatz waren. Insgesamt waren es 50 Einsatzkräften und zehn Fahrzeuge. „Die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr hielten vorsorglich das Gerätehaus in Baumberg und die Feuer- und Rettungswache in Monheim besetzt, um so schnellstmöglich bei den zu erwartenden Paralleleinsätzen agieren zu können“, so der Wehrleiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brand in der Friedenauer Straße aufgenommen.