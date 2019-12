Veranstaltungstipps : Ein knubbelvolles Adventswochenende

Zum 21. Mal richtet der Treffpunkt Monheim am dritten Adventswochenende den Weihnachtsmarkt aus. Foto: RP/Thomas Lison

Monheim Advent, Advent – wenn das dritte Lichtlein brennt, dann ist in Monheim traditionell besonders viel los. So auch diesmal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neben der Eislaufbahn vorm Rathaus, die bis zum 5. Januar geöffnet hat, ist an diesem Wochenende der Weihnachtsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag.

Eisbahn Geöffnet ist die Bahn am Freitag, 13. Dezember, 15 bis 18.15 Uhr, am Samstag, 11 bis 17.15 Uhr, und am Sonntag, 11 bis 18 Uhr. Das Eislaufen selbst ist gratis, Verleihgebühr für Schlittschuhe: 2 Euro an. Am Samstag, 13 bis 13.30 Uhr, zeigen die Hockey-Bambinis der SG-Monheim-Skunks eine kleine Show-Trainingseinheit. Nebenan bietet eine Almhütte winterliche Köstlichkeiten und heiße Getränke an.

Weihnachtsmarkt Am Freitag um 17 Uhr beginnt der Weihnachtsmarkt in der Monheimer Altstadt. Bis Sonntag erstreckt er sich vom Schelmenturm bis zum Alten Markt. Angekündigt sind der Weihnachtsmann und „kreative Handwerksprodukte fernab vom üblichen Weihnachtsmarktangebot“. Am Samstag und Sonntag geht’s um 13 Uhr los.

Shoppen Am Samstag sind viele Geschäfte bis 16 Uhr geöffnet. Für alle Weihnachtseinkäufe gibt es von 10 bis 16 Uhr einen Einpack-Service im Rathauscenter in der Nähe der Rolltreppe, ebenso am Sonntagnachmittag: Gegen Vorlage des Kassenbons des Monheimer Einzelhandels werden Geschenke gratis verpackt. Am Sonntag haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Führung „Vater Rhein“ lädt für Samstag, 11 bis 12.30 Uhr, zu einer Führung ein. Ob Spielmann und Gänseliesel ein Liebespaar waren oder wo sich die Pietà, die Marienfigur der Kapelle, zwischenzeitlich herumgetrieben hat? Vater Rhein kennt die Antwort. Mit den Gästen teilt er Freud und Leid seiner jahrhundertealten Geschichten und flucht und lacht mit ihnen. Die Teilnahme kostet 12 Euro, für Kinder ab zehn 6 Euro, Kinder unter zehn können kostenlos teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt am Rheinanleger Kapellenstraße.

Adventsrock Der Verein Rhein-Rock präsentiert am Samstag ab 19.30 Uhr ein Konzert mit dem Titel „Maximale Besinnung“. Neben Plätzchen und Glühwein gibt es im bestuhlten Saal des Sojus, Kapellenstraße, weihnachtliche Akustik-Musik. Auf der Bühne spielen „Replace“ aus Monheim am Rhein und „Der Ole“ aus Düsseldorf. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Adventskonzert Am Sonntag um 14 Uhr geben die Kinder der „Zaubernoten“ ein Adventskonzert im Monheimer Tor (Rathausplatz), um 15 Uhr singt der Kinder- und Jugendchor im Rathaus-Center. Um 16 Uhr können Kinder ab vier in der Almhütte an der Eisbahn eine kostenfreie interaktive Lesung erleben.