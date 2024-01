Kommentar Wer Kontrollen unterlässt, wird haften müssen

Natürlich hat auch kein Architekt ein Interesse daran, offenzulegen, dass seine Planung vielleicht mangelhaft war. Und erst recht nicht will er, dass Mängel bei der Planung bei der Ausführung offenbart werden. Und wenn bei der Vergabe Positionen vergessen werden, kann das Bauunternehmen Nachträge fordern, es verdient damit viel Geld. Wenn es aber nach dem Bürgermeister geht, sollen sich die Bauunternehmen selber kontrollieren. Und das, wo sich das Honorar der Bauleitung nach dem Bauvolumen orientiert, es ist die am besten honorierte Leistung in der HOAI.