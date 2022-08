Monheim : Gutachter soll Brandursache klären

An der Rückseite der Häuser sind die Schäden dramatisch . Foto: Schmidt-Elmendorff

Monheim Die Nachbarn hatten vor dem Brand einen klauten Knall gehört. Die Polizei geht von einem technischen Defekt oder fahrlässigem Umgang mit feuergefährlichen Stoffen aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(elm) Ein Berg angekokelter Glaswolle liegt auf der Terrasse, die einst weißen Fensterrahmen sind völlig verkohlt, oberhalb der gerußten Klinker-Fassade das zerstörte Dach: fast völlig abgedeckt, die Holzsparren angebrannt.

Vor seinem Haus auf der Schlegelstraße steht Peter Lemper wie vom Donner gerührt. Dem 66-Jährigen gehört das Haus links von dem Reihenmittelhaus, das am Dienstagnachmittag in Flammen stand. Er ist bei Freunden untergekommen, sein Haus ist jetzt für gut zwei Monate nicht bewohnbar. Das Feuer hatte auf das Dach seines Hauses übergegriffen. Auch dort sind die Ziegel entweder mit den wegbrechenden Dachsparren abgerutscht oder von der Feuerwehr weggenommen worden, weil „das Feuer darunter weiterläuft“, wie Feuerwehrchef Torsten Schlender erklärt. In der Nacht rückte die Feuerwehr dreimal zur Brandnachschau aus, um versteckten Glutnestern nachzuforschen. Natürlich müsse der Eigentümer jetzt zusehen, dass der Dachstuhl schnell geschlossen wird, um Regenschäden zu verhindern, so Schlender.

Lemper, der am Dienstag erst um 16 Uhr am Brandort eintraf, muss sich jetzt um Vieles kümmern: einen Elektriker, der den Strom wieder anschließt. Die aufgebrochene Haustür. Immerhin habe die Polizei einen Sicherheitsdienst engagiert, der die Gebäude vor Plünderern bewahrt. Er hofft, dass die Versicherung schnell einen Gutachter rausschickt. „Ich weiß gar nicht, was wir tun dürfen“, sagt er. Er fühle sich alleingelassen.