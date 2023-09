Martin Brüske Ein engagierter Monheimer wird 90 Jahre

Auch politisch ist Martin Brüske bis heute nicht still geworden. 1961 trat er der CDU bei und wurde 1964 in den Rat gewählt, dem er bis 1974 angehörte, von 1969 bis 1974 als stellvertretender Bürgermeister. „Er gehört dem sozialen Flügel der CDU an“, betont Uwe Köhler, „war immer sehr sozial eingestellt.“ Vor Kritik an der eigenen Partei schrak er nicht zurück. Das machte ihn zwar nicht gerade bequem, doch gewann er so Freundschaften nicht nur in der eigenen Partei, sondern auch in den anderen Parteien.