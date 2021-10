Unfall im Kreisverkehr : 80-Jähriger Radfahrer in Monheim schwer verletzt

80-Jähriger Radfahrer in Monheim schwer verletzt

Monheim Im Kreisverkehr an der Rheinpromenade sah ein Autofahrer einen Radler nicht rechtzeitig und stieß mit ihm zusammen. Der Verunglückte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein 80 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Monheim im Kreis Mettmann schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Montagnachmittag auf der Rheinpromenade unterwegs und wollte über die Monheimer Straße nach Düsseldorf zu fahren.

Polizeiangaben zufolge übersah ein Autofahrer den Mann in einem Kreisverkehr und stieß mit dem Radler zusammen. Beim Aufprall wurde der Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er stürzte und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Als möglichen Grund für die Kollision gab der Autofahrer die tief stehende Sonne an.