Monheim Widerstand gegen Volltreckungsbeamte : Betrunkener Fahrer verletzt Arzt bei Blutentnahme

Monheim Die Polizei versuchte, einen betrunkenen Autofahrer zu stellen. Dieser widersetzte sich der Personenkontrolle heftig und musste aus seinem Wagen gezogen werden.

(elm) Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei in Monheim am späten Samstagabend einen stark alkoholisierten Autofahrer an der Weiterfahrt hindern. Gegen 23.30 Uhr meldete eine Zeugin der einen augenscheinlich betrunkener Mann, der auf der Sperberstraße in Monheim in ein schwarzes Auto gestiegen und damit in Richtung Krischerstraße gefahren sei. Die Polizei stieß kurz darauf auf einen schwarzen BMW, der auf der Krischerstraße in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs an der Rheinpromenade unterwegs war. Der Fahrer ignorierte sämtliche Anhaltesignale der Polizisten. Zwei Streifenwagen keilten den BMW schließlich ein und konnten ihn so stoppen. Weil der Fahrer weder den Motor abstellte, noch der Aufforderung nachkam, das Fahrzeug zu verlassen, wurde er von den Polizisten aus dem Fahrzeug gezogen. Der 35-jährige Monheimer zeigte laut Polizei deutliche Ausfallerscheinungen und wurde zur Wache in Monheim gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille.