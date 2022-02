Monheim : Kiesgraben-West: Eigentümer darf nicht ausbauen

Gewerbegebiet Kielsgraben in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Politiker im Stadtrat beschlossen mehrheitlich eine Veränderungssperre. Peto, CDU und FDP stimmten dafür, die SPD war dagegen, die FDP enthielt sich.

(pc) Im Anschluss an die Rheinpromenade mit der Kulturraffinerie K714 und den Firmen im Rheinpark, plant die Stadt in Fortsetzung weitere Büroansiedlungen am Kielsgraben-West. Dafür beschlossen die Politiker im Stadtrat mehrheitlich eine Veränderungssperre. Peto, CDU und FDP stimmten dafür, die SPD war dagegen, die Grünen enthielten sich. Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) berichtete, der Eigentümer wolle die Bestandsgebäude neu nutzen, nachdem der zuvor ansässige Betrieb seine Tore geschlossen habe. Man wolle das Mittel der Veränderungssperre anwenden, „damit das nicht passiert“. Der Eigentümer könne nicht einfach seine Ziele gegen den Willen der Stadt durchsetzen. „Wir haben hier den Planungsbeschluss. Es geht darum Rechtssicherheit herzustellen“, sagte Markus Gronauer (CDU). „Wir sollten die Planung mit diesem Schritt absichern.“ Bereits 2020 hatte die Stadt eine Vorkaufsrechtsatzung beschlossen.