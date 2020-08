Mitten drin : Eierplatz in Monheim ist jetzt eine Baustelle

Eierplatz in Monheim ist jetzt eine Baustelle

Monheim Der Platz soll zu einem Treffpunkt werden – zu einem „Sonnenplatz“, so die Stadt.

(gut) Der eiförmige Brunnen ist bereits weg, jetzt wird auf dem Eierplatz gebuddelt – für dessen Umbau und für die Kanäle als Vorbereitung für die Umgestaltung des Rathauscenters ab November. Dann wird der flache Teil hinten rechts bis zum Busbahnhof durchgebrochen und in einer offenen Bauweise neu gestaltet. Der Eierplatz soll zu einem Treffpunkt werden – zu einem „Sonnenplatz“, so die Stadt. Dazu soll es mehr gastronomische Angebote geben. Der Wochenmarkt, der hier seinen angestammten Platz hat, soll attraktiver gestaltet werden. Ladenlokale werden sich den Plänen zufolge mit hellen Schaufenstern zum Straßenraum öffnen. Aus Centern mit geschlossenem Mall-Charakter wird ein Einkaufsquartier. Außerdem soll die Heinestraße künftig mit kleinen, aber feinen Läden locken und sich so zu einer atmosphärisch schönen Einkaufsstraße entwickeln. Kern der Umbaupläne ist der Durchbruch zwischen dem Busbahnhof und dem Eierplatz. Ziel ist eine neue Sichtverbindung. RP-Foto: Ralph Matzerath