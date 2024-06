Baumberger Turn- und Sportclub Überraschung für Frank Homberg und Mike Schroer beim Frühsommerfest

Der Vorstand des BTSC hat dabei die beiden Übungsleiter Frank Homberg und Mike Schroer für die Aktion vom Landessportbund „Sportehrenamt überrascht“ nominiert. Seit 24 Jahren leiten die beiden schon die Karate-Trainingsstunden für Kinder. Darüber hinaus waren sie beteiligt an der Durchführung der Karate-Landesmeisterschaften von Jugend und Junioren in Monheim im Jahr 2016. Karate ist für Frank Homberg aber nicht genug, denn er bietet schon seit Jahren auch Tanzkurse im BTSC an und zeigt ein großes ehrenamtliches Engagement. Mike Schroer ist auch im Ehrenrat des Vereins.