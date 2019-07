Monheim : Monheim ehrt Sportler für herausragende Erfolge im Jahr 2018

MONHEIM Monheims erfolgreichste Sportler des vergangenen Jahres wurden jetzt geehrt; mit fünf Gold-, 17 Silber-, 62 Goldmedaillen und einer Auszeichnung als Sportler des Kreises Mettmann.

„Ich freue mich sehr, die Gesichter des Monheimer Sports hier zu sehen“, sagte Töpfer zur Begrüßung und verwies auf die rund 50 Millionen Euro, die die Stadt aktuell in die lokalen Sportanlagen steckt – vom Umbau des Heinrich-Häck-Stadions bis zu den Arbeiten am Schwimmbad Mona Mare. „Sie alle füllen die Sportstätten mit Leben“, betonte sie. Die erste Auszeichnung des Abends war dabei gar kein lokaler Preis: Der Leichtathlet Aleixo Platini Menga wurde vom Stadtsportverbandsvorsitzenden Karl-Heinz Göbel als Sportler des Kreises Mettmann bei den Herren 2018 geehrt. Platini Menga hatte die Würdigung auf Kreisebene im Mai nicht wahrnehmen können.

Was bei der Monheimer Auszeichnung einmal mehr auffiel, war die enorme Bandbreite der Sportarten, aus denen die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen geehrt wurden. So nahmen gleich zwei Teams des Inlineskaterhockeyvereins Skunks ihre Medaillen entgegen – die Schüler einen Sonderpreis für den ersten Platz in ihrer Endrunde, die Herren für ihren Aufstieg in die Regionalliga.