Corona-Krise : Milchbar eröffnet Drive-in für Eisliebhaber

Wer Händler und Gastronome, die zu ihrem Angebot auch einen Lieferservice anbieten, können sich bei der RP unter langenfeld@rheinische-post.de melden. Die stellen wir zusammen und veröffentlichen sie

Ehrenamtliche Hilfe Neben den Kirchengemeinden in Monheim will auch der Verein „Wir in Monheim“ (WiM) Menschen helfen, die etwa aus Altersgründen ihre Einkäufe nicht mehr allein erledigen können. Kontakt zu WiM erhalten Sie über die Mobilfunknummer 01512 5901443 oder per E-Mail: wir.in.monheim@hotmail.de