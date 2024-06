Nach Schägereien in Monheim Durchsuchungsbeschluss mit Spezialkräften vollstreckt

In einem von der Polizei Düsseldorf geführten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde in der Nacht auf Donnerstag, 20. Juni, ein Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Düsseldorf für die Wohnung eines 25-jährigen Deutschen in Monheim mit Spezialkräften vollstreckt. Das teilte die Kreispolizeibehörde Mettmann am Donnerstag mit.