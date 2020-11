Brandstifter in Monheim : Duo zündete Müllcontainer in Monheim an

Ein unbekanntes Duo zündet Müllcontainer an. Foto: Kreispolizei Mettmann

Monheim Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagabend einen Kunststoff-Müllcontainer an der Charlottenburger Straße im Berliner Viertel in Brand gesetzt. Der Container brannte vollständig aus.