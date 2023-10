Monheim 18-Jähriger kann vor Handyräubern fliehen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Baumberg zu einem versuchten Handyraub. Am frühen Morgen, gegen 1.30 Uhr, durchquerte ein 18-jähriger Monheimer auf seinem Heimweg den Atasehir-Park in Richtung Geschwister-Scholl-Straße. Hierbei passierte er drei junge Männer.