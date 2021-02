Bei Hochwasser ist die Verbindung zwischen Urdenbach und Monheim oft gesperrt : Grüne wollen besseren Radweg nach Baumberg

Monheim/Urdenbach Die Düsseldorfer Grünen regen an, die Landesstraße 293 künftig anders zu führen: über die Kreisstraße in Monheim zur Frankfurter Straße.

Wenn Hochwasser ist, wie derzeit wieder, dann kommt auch niemand mehr auf direktem Weg von Urdenbach nach Baumberg. Diesen Umstand nehmen die Grünen in der Düsseldorfer Bezirksvertretung 9 zum Anlass, bei der Verwaltung nachzufragen, ob es nicht sinnvoll wäre, bei der Verkehrsführung den Rad- gegenüber dem Individualverkehr zu stärken. Zudem fragen die Grünen, ob es nicht möglich ist, die Landesstraße 293 von Baumberg aus über die jetzige Kreisstraße 13, den Garather Weg/Hellerhofweg und die Frankfurter Straße direkt auf die Münchener Straße zu führen. Ein ähnliches Ansinnen treibt die Monheimer Verwaltung um. Derzeit sind dort Alternativen in der Überlegung, die es der Stadt Monheim ermöglichen sollen, Landesstraßen vom Landesbetrieb in städtische Regie zu übernehmen. Denn der Kreis Mettmann will die Kreisstraße 13 behalten.